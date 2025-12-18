  • Instagram
Търсят кой да изиграе Лили Иванова
Екипът на "Лили - Любовта е живот" - игралният филм посветен на живота на Лили Иванова, обявява официално началото на кастинг за главната роля. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история.

Сценарият на филма е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.

Кастингът ще се проведе на няколко етапа. В основния екип са - кастинг режисьор Боряна Братоева и кастинг асистент Пламена Божилова.

След приключване на първия етап, одобрените кандидати ще бъдат поканени за следващи кастинг кръгове.

Очакванията са в началото на 2026 година да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.

#Лили Иванова

