Небесните явления през 2026 година: 2 пълни слънчеви затъмнения, комети и лунно затъмнение

През 2026 г. любителите на астрономията ще имат възможност да проследят няколко значими небесни явления, сред които слънчеви и лунни затъмнения, както и поредица от благоприятни планетни конфигурации. Това съобщи за БТА директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) във Варна Свежина Димитрова, позовавайки се на международни астрономически календари и данни на НАСА и Европейската южна обсерватория.

Първото слънчево затъмнение през годината ще бъде на 17 февруари 2026 г. По данни на НАСА явлението ще бъде пълно или пръстеновидно в зависимост от конкретното място на наблюдение, като най-добри условия ще има в части от Южна Америка и Южния Атлантик, както и в райони на Южна Африка. От Европа затъмнението няма да бъде видимо, уточни Димитрова.

В нощта на 2 срещу 3 март 2026 г. ще се наблюдава пълно лунно затъмнение. Според данните на Европейската космическа агенция (ЕКА) явлението ще бъде видимо от Източна Европа, голяма част от Азия и Австралия, но от България ще се вижда ограничено и при неблагоприятни условия.



Най-очакваното събитие за европейските наблюдатели ще бъде слънчевото затъмнение на 12 август 2026 г. То ще бъде пълно в тясна ивица, преминаваща през Исландия и Северна Испания, като Мадрид и северните райони на страната ще попаднат близо до пътя на тоталността. По тази причина част от екипа на НАОП – Варна планира научно наблюдение от Испания. В България явлението ще се възприема като частично, с малка „отхапана“ част от слънчевия диск, каза Димитрова.

В края на лятото, в нощта на 27 срещу 28 август 2026 г., ще има и частично лунно затъмнение, което ще може да се наблюдава сравнително добре от територията на България, показват астрономическите разчети на Международния астрономически съюз.

Освен затъмненията, 2026 г. ще предложи и други интересни явления. Астрономи от НАСА отбелязват, че метеорните потоци Персеиди през август и Геминиди през декември отново ще бъдат сред най-активните, с добри условия за наблюдение при ясно небе. Очакват се и благоприятни опозиции на Марс и Сатурн, които ще позволят детайлни телескопични наблюдения.

По отношение на кометите, към момента не се прогнозира преминаване на ярка комета в близост до Земята през 2026 г., но, както подчерта Свежина Димитрова, „в астрономията винаги са възможни изненади“, тъй като нови обекти могат да бъдат открити сравнително кратко време преди най-близкото им сближаване с нашата планета