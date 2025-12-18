  • Instagram
Томислав Дончев: Българските пилоти заслужават новите самолети F-16

Томислав Дончев: Българските пилоти заслужават новите самолети F-16
Осемте самолета F-16 Block 70, които постъпват на въоръжение във Военновъздушните сили (ВВС) на България, бяха представени официално днес на тържествена церемония в Трета авиобаза в Граф Игнатиево. Събитието бележи успешното изпълнение на първия договор за доставка между България и САЩ.

Вицепремиерът и министър на иновациите в оставка Томислав Дончев изрази благодарност към всички институции, участвали в дългогодишния процес по модернизация.


"Българските ВВС и българските пилоти заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам е, че те трябваше да ги имат по-рано", заяви Томислав Дончев, цитиран от БГНЕС.

Нова епоха за авиацията
Според вицепремиера, от 2025 година българските Военновъздушни сили навлизат в изцяло нов етап от своето развитие. Той подчерта, че промяната не касае само техническите характеристики на машините.

"Нямам предвид само способностите на това изделие. Това е друга логика за завоюване на превъзходство във въздуха. Съвсем друга интеграция с всички останали структури на българските въоръжени сили - сухопътни сили и флот", обясни Дончев.

Той отправи емоционално пожелание към летателния състав: "Да бъдат екстремно добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой".


Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов отбеляза, че пристигането на последните два самолета финализира договора от 2019 година.

"За мен е чест и съм горд, че мога да ви приветствам с добре дошли, за да отбележим заедно изпълнението на първия договор от 2019 г. Проектът за придобиване на нов тип боен самолет е изключително важен в рамките на усилията за превъоръжаване на българските въоръжени сили", подчерта Атанас Запрянов.

Той припомни, че началото на проекта е поставено по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп с подписването на рамката за стратегическо партньорство. Запрянов анонсира и следващите стъпки в модернизацията – доставката на бойните машини "Страйкър" и преговорите за брегова система за охрана.

Исторически момент
Временният посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл определи деня като "преобразуващ момент" за страната.

