Никола Цолов: Надявам се да карам тестове във Формула 1

Никола Цолов гледа смело към Формула 1 след успешния си дебют в по-горния клас – Формула 2. Българският талант на "Кампос Рейсинг" сподели амбициите си да получи шанс за тестове с болид на "Ред Бул" през новия сезон, след като направи силно впечатление в последните два кръга на шампионата в Катар и Абу Даби.

"Това ми беше целта, идвайки тази година – освен да си осигуря седалка във Формула 2, също така да си осигуря някой тест във Формула 1", заяви Цолов, цитиран от БГНЕС.



Цолов разкри любопитни подробности около раздялата на дългогодишния съветник на "Ред Бул" Хелмут Марко с тима. Австриецът, който е известен като откривател на таланти и стои зад академията на "биковете", е информирал лично българския пилот за решението си.

"Той ми звънна в деня преди да напусне, за да ми съобщи новината. Като го питах дали има някой, който ще го замести, той каза, че още не се знае", сподели Цолов.

Според младия състезател, именно благодарение на Марко, "Ред Бул" са успели да подпишат с него толкова бързо и спонтанно. Въпреки напускането на ключовата фигура, Цолов остава оптимист за бъдещето си в академията, като подчерта, че резултатите на пистата остават единственият валиден критерий.

"С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от 'Ред Бул' и може би в 7 часа сутринта да ми кажат, че трябва да карам. Никога не знаеш кога ще ти дойде моментът, затова съм подготвен през цялото време", допълни той.



След първите си стартове във Формула 2, където записа седмо и дванадесето място в основните състезания в Катар и ОАЕ, Цолов направи професионален анализ на техническите разлики между класовете.

"Във Формула 2 в момента, в който я изпуснеш, наистина я губиш и нямаш почти никакъв шанс да я овладееш. Да не говорим, че воланът е скандално тежък", обясни пилотът. Той сравни поведението на колата с тази от Формула 3, като отбеляза, че проблемите в по-горния клас са умножени "по 10 или по 20".

Поглед към сезон 2026

Новият сезон във Формула 2 ще започне в Мелбърн, Австралия, в уикенда на 6-8 март 2026 година. Цолов влиза в него с ясната амбиция за постоянно присъствие в топ 5 и силни индивидуални резултати, които да го отличат от конкуренцията. Той ще поднови съперничеството си с Рафаел Камара, с когото водеха битки и във Формула 3.

"Постоянството е важно, но за мен също така е много важно да имаш на моменти много добри уикенди, защото това те различава от другите и те прави специален", завърши българският пилот.