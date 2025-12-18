Румен Радев приема "Величие" за финални консултации

Президентът Румен Радев ще проведе среща с представители на парламентарната група на "Величие" утре (19 декември) от 10:00 часа на "Дондуков" 2. С този разговор държавният глава слага край на кръга от консултации с политическите формации в 51-вото Народно събрание, преди да задвижи конституционната процедура за връчване на мандати за съставяне на правителство.

Процедурата по Конституция

Съгласно член 99, алинея 1 от Конституцията, президентът е задължен да проведе консултации с всички парламентарни групи преди да възложи съставянето на кабинет. След приключването на разговорите с "Величие", която е най-малката формация в парламента, Радев трябва да връчи първия проучвателен мандат на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС.



Ако първият опит за съставяне на правителство е неуспешен, вторият мандат ще отиде при втората по големина политическа сила – ПП–ДБ. При провал и на този опит, президентът избира на коя от останалите парламентарни групи да връчи третата папка.



Политическата криза

Консултациите се провеждат на фона на сложна политическа обстановка след оставката на кабинета на Росен Желязков, предизвикана от масови протести. В рамките на проведените до момента срещи, повечето политически сили изразиха скептицизъм относно възможността за формиране на устойчиво мнозинство в рамките на настоящия парламент.

По време на разговорите днес представителите на АПС и МЕЧ заявиха пред президента, че не виждат формула за съставяне на редовно правителство в 51-вото Народно събрание и призоваха за промени в Изборния кодекс преди евентуални нови избори.

Ако и трите мандата бъдат върнати неизпълнени, държавният глава ще трябва да разпусне Народното събрание, да назначи служебно правителство и да насрочи нови предсрочни парламентарни избори в двумесечен срок.