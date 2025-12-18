Петър Янков: Очаква ни сняг и студ за Нова година

Съществена промяна на времето с валежи и рязко понижение на температурите очаква България в края на настоящата и началото на следващата седмица. Прогнозата направи синоптикът Петър Янков, който предупреди за зимна обстановка в края на годината.

"Сняг ще има, макар и малко, той ще е в края на коледните празници. През уикенда ни очаква средна и висока облачност, намалена видимост, без валежи", заяви Петър Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.



Промяната на времето ще започне още тази неделя вечерта с превалявания по Южното Черноморие. В понеделник дъждът ще обхване южните и източните райони на страната, а във вторник валежите ще се разширят. В планините се очаква мокър сняг, като условията ще бъдат подходящи за производство на изкуствена снежна покривка в курортите.

По думите на Янков, на 24 декември валежите ще бъдат по-интензивни в Южна България.

Сняг след Коледа

Истинското зимно време ще настъпи веднага след коледните празници. На 27 декември дъждът ще премине в сняг, като процесът ще бъде съпроводен със застудяване.

"На 28 декември ще има сняг и в населените места, особено в западните и северните части от страната", прогнозира синоптикът. Очаква се снежна покривка около 10-15 сантиметра в планините, а в София и Добруджа тя ще бъде около 3-4 сантиметра.

Полярни температури за Нова година

Най-сериозното застудяване предстои в последните дни на 2025 година. От 28 до 30 декември температурите ще се понижат чувствително.

"На 30 и на 31 декември се очаква сутрешните температури да са около -10°, а максималните - около един-два градуса", подчерта Янков.

В новогодишната нощ ще бъде много студено, с температури между -8 и -10 градуса, но без валежи. Временно затопляне се очаква от 1 януари, последвано от нови снеговалежи около 3-4 януари.