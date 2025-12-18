  • Instagram
Задържаха мъж, потрошил надгробни плочи и урни за 100 000 лв. на Централните софийски гробища

Прокуратурата обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, съобщиха от обвинението.

На 10 декември, обвиняемият е унищожил и повредил надгробните плочи и урни - на стойност 100 000 лв.

Мъжът е арестуван за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.

Той е осъждан.

