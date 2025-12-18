Задържаха мъж, потрошил надгробни плочи и урни за 100 000 лв. на Централните софийски гробища
Прокуратурата обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, съобщиха от обвинението.
На 10 декември, обвиняемият е унищожил и повредил надгробните плочи и урни - на стойност 100 000 лв.
Мъжът е арестуван за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.
Той е осъждан.
Още по темата:
- » След 30-годишно прекъсване: в България отново ще се произвеждат грамофонни плочи
- » Внасят подписка за възстановяване на паметниците на 1-ви и 6- полк
- » Повече от половин България може да се срути при силно земетресение
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Съдии поискаха разследване срещу Сарафов19:30 11.12.2025 | Правосъдие
Тежък вандализъм на Централните гробища в София13:30 12.12.2025 | Криминални
Последно от Закон и ред