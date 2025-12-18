Полина Паунова: Пеевски вече не в кабинета на Тодор Живков, но запазва нерегламентираната власт

Освобождаването на емблематичния кабинет 222А в Народното събрание, ползван доскоро от председателя на ПГ на ДПС Делян Пеевски, не е реална победа, а само подмяна на фасадата. Това заяви журналистът Полина Паунова в своя остра позиция относно събитията в парламента и обявения успех от депутатите на "Продължаваме Промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Според Паунова, ситуацията представлява "музей на сглобката", в който формалните действия се разминават със същността на властовите процеси.

Журналистът акцентира върху факта, че макар Делян Пеевски физически да не обитава вече бившия кабинет на Тодор Живков, той продължава да разполага с пълния си властови ресурс.

"Пеевски е решил да не влиза там, за да каже пред микрофоните, че кабинетът не му е важен", пише Паунова и допълва, че стаята формално продължава да бъде зачислена на Движението за права и свободи. Тя прави аналогия между физическия кабинет и политическата власт – "Пеевски си има кабинета 'Желязков', но днес каза 'аз не участвам в управлението'".

Нерегламентираната власт

Основният проблем, според анализа, не е в локацията на един депутат, а в начина, по който функционират институциите. Паунова посочва като пример поведението на Пеевски спрямо службите за сигурност.

"Кой си ти, бе господин Пеевски, дето свикваш ДАНС и МВР когато ти е удобно?", пита риторично журналистът по повод изказванията на лидера на ДПС, че ще се съобрази с решенията на комисията за охраната му, но настоява тя да заседава в определено от него време.

Паунова заключава, че управляващите са се сраснали с нерегламентираните инструменти за власт до такава степен, че забравят законовия ред. "Случващото се с кабинет 222А не е символна победа. Символна ситуация е. Щото си е на Пеевски", завършва коментарът ѝ.