Олимпийският медалист Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Българският олимпийски медалист по вдигане на тежести Божидар Андреев е дал положителна допинг проба. Новината беше официално съобщена от Международната агенция за тестване (ITA), която ръководи независимата антидопингова програма на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).

В организма на 28-годишния състезател е открито наличие на забранен метаболит на анаболния стероид местеролон. Пробата е взета по време на извънсъстезателна проверка на 15 октомври 2025 година, уточняват от агенцията.

Правата му са спрени временно

Според разпоредбите на Световния антидопингов кодекс и правилата на IWF, състезателните права на Божидар Андреев са временно спрени. Той е уведомен за случая и има право да поиска отваряне и анализ на Б-пробата.

Ако втората проба потвърди наличието на забраненото вещество или ако спортистът се откаже от правото си на анализ, случаят ще бъде регистриран като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Андреев ще има възможност да представи своите обяснения пред дисциплинарните органи, преди да бъде определено окончателното му наказание.

Позицията на треньора

Личният треньор на щангиста – Пламен Братойчев, коментира ситуацията пред българските медии.

"Спортистът вече е дал писмени обяснения до Международната агенция за тестване за причините за наличието на местеролон в организма му", заяви Пламен Братойчев, цитиран от вестник "Сега".



Наставникът разкри, че Андреев е бил проверен два пъти в дома си през октомври – в средата и в края на месеца, като само първата проба е дала положителен резултат.

Планираното завръщане

Божидар Андреев постигна най-големия успех в кариерата си на Олимпийските игри в Париж през лятото на 2024 година, където спечели бронзов медал в категория до 73 килограма. Веднага след отличието той обяви, че слага край на състезателната си кариера.

По-късно обаче щангистът преосмисли решението си и заяви намерения да се подготвя за Европейското първенство в Батуми през април 2026 година. Именно заради планираното завръщане той е подал информация за местонахождението си и е подлежал на внезапен допинг контрол.

Освен олимпийския бронз, Андреев е двукратен европейски шампион (2019 и 2024 г.) и златен медалист от Младежките олимпийски игри в Нанцзин през 2014 година.