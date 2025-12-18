Василев пред Радев: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства

Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство с парламентарната група на ПП „Морал, единство, чест“ (МЕЧ). От името на формацията при държавния глава са председателят на партията Радостин Василев и народните представители Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов.

Последните избори бяха едни от най-проблемните, това го доказа и Конституционният съд, посочи Радев по време на консултациите.



Ние заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства. Според нас това правителство беше последното, което може да бъде формирано чрез такъв тип политическо предателство. Това правителство не беше свалено от опозицията, беше свалено от огромния обществен натиск, от площадите, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

България не е далеч от революция, революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, Ново начало и Бойко Борисов. смята Василев.

Изявявам готовност и желание изборите да се проведат в по-подходящо време - през април преди празниците за Великден. Времето през февруари е много тежко, заяви Василев.

Ние сме подготвили Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, разбрахме, че ПП-ДБ също са подготвили такъв. Въпросът е, че за да минат тези изменения, например, ние подкрепяме само машинното гласуване, защото чрез гласуването на хартия в България се правят най-големите изборни манипулации. Искаме да не се въвеждат преброителни центрове - за нас това е опит да се извади извън контрола на представителите на СИК броенето на гласовете, което е недопустимо и ще доведе до купуването на цели преброителни центрове - както искат някои партии. Искаме на МВР да му се вмени чрез закон организация не просто на преди изборните помещения, а да бъдат вътре в самите секции. За да мине такъв законопроект трябва ИТН и БСП да гласуват заедно с МЕЧ, ПП, Възраждане и да приемем наистина правила като последен знак на политическо достойнство от тези субекти. ГЕРБ и Ново начало имат твърда позиция за това как се правят избори, а ние не сме съгласни. Воля в тези субекти, които сега имат мнозинство, аз не виждам и затова сме скептични. Крясъците ще предложим това, ще предложим онова не вървят. Тези хора се страхуват само от площада, вътре в комисиите няма никаква чуваемост, посочи Василев.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а по-рано днес с парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.