Великобритания натиска Абрамович: Дарете милиардите от Челси за Украйна или съд

Британският премиер Кийр Стармър предупреди, че руският олигарх Роман Абрамович трябва най-накрая да изпълни обещанието си да дари приходите от продажбата на футболния клуб „Челси“ за хуманитарни цели, свързани с Украйна, или да се изправи пред правни действия от страна на британското правителство.

Говорейки в Камарата на общините на 17 декември, Стармър посочи, че времето за прехвърляне на 2,5 милиарда паунда от продажбата на клуба през 2022 г. изтича, като подчерта, че направеното по това време обещание трябва да бъде изпълнено. Той подчерта, че Великобритания е готова да отнесе случая до съда, за да гарантира, че средствата достигат до хората, засегнати от войната на Русия в Украйна.

Абрамович продаде „Челси“ след като бе санкциониран от Великобритания заради близките си връзки с Кремъл, след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Продажбата бе одобрена от британските власти едва след като той увери, че няма да се обогатява лично и че средствата ще се използват „за благото на всички жертви на войната в Украйна“.

Въпреки това парите останаха блокирани в британска банка почти три години. Задържането бе причинено от разногласия относно начина на разпределение на средствата, като британското правителство настоява целият размер на сумата да бъде използван изключително за хуманитарни дейности в Украйна.

В сряда британското правителство издаде специален лиценз, позволяващ средствата да бъдат освободени, при условие че се използват само за хуманитарни цели в Украйна. Прехвърлянето обаче не може да се осъществи без съгласието на Абрамович с условията на лиценза. От властите заявиха, че остават отворени за разглеждане на алтернативни предложения, стига те да включват доброволно дарение на парите за Украйна.

Рейчъл Рийвс заяви, че правителството е готово да предприеме всички необходими стъпки, за да осигури средствата за украинците, ако Абрамович не действа. Стармър потвърди тази позиция в парламента, подчертавайки, че всяка лира трябва да достигне до хората, чиито животи са разрушени от това, което той определи като незаконната война на Владимир Путин.

Темата се появява непосредствено преди голяма среща на ЕС в Брюксел, където се очаква европейските лидери да обсъдят отделна инициатива за голям заем за Украйна, подкрепен от замразени руски активи. Този план се фокусира върху суверенни активи на руския централна банка, а не върху замразеното богатство на санкционирани лица като Абрамович.

Роман Абрамович беше собственик на „Челси“ от 2003 до 2022 г., период, през който клубът се превърна в един от най-успешните в английския и европейския футбол.