Тръмп отчете успех след първата си година на власт и прехвърли вината за проблемите на Байдън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва предколедно обръщение от Белия дом в сряда, за да представи първата си година след завръщането в президентския пост като успешна, като се опита да омаловажи обществените опасения относно икономиката и да пренебрегне рисковете за републиканците преди междинните избори през 2026 г. В почти 20-минутната си реч Тръмп представи управлението си като усилие за възстановяване, твърдейки, че проблемите, с които американците се сблъскват днес, произлизат от решения, взети преди той да се върне на власт.

Вината за проблемите се пада на Байдън

Тръмп започна с изказване, което зададе тона на речта: „Добър вечер, Америка. Преди единадесет месеца наследих хаос и сега го оправям.“ През цялото обръщение той многократно посочваше бившия президент Джо Байдън като отговорен за трудностите на страната. Увеличаващите се разходи за живот, престъпността, здравеопазването и проблемите с имиграцията бяха всички приписани на предшественика му, чието име Тръмп спомена седем пъти.

Президентът отново се позова на добре познатия си аргумент, че проблемите, продължаващи през първата му година на власт, включително войната на Русия в Украйна и разширяването на офшорните ветрогенератори, са наследени, а не създадени от неговата администрация. По въпроса за инфлацията и потребителската тревога Тръмп определи натиска върху семейните бюджети като временен и настоя, че САЩ са на прага на „безпрецедентен икономически бум“.

Празничен фон, неловка обстановка

Вместо от Овалния кабинет, Тръмп държа речта от Дипломатическата приемна зала, стоейки на подиум в обстановка, напомняща на атмосферата на неговите кампании. Обграден от американски знамена и празнични декорации, той говореше бързо и настойчиво, като се държеше здраво за подиума през цялото време.

Въпреки празничната обстановка, президентът предложи малко съчувствие към американците, които се борят с високите разходи за храна, жилища и празнични покупки. Единственото му споменаване на празничния период дойде в самия край, с кратки пожелания за Весела Коледа и Щастлива Нова година.

Малко конкретни политически обещания

Въпреки че служители на Белия дом намекваха, че Тръмп може да очертае нови инициативи, речта съдържаше малко детайли за бъдеща политика. Той заяви, че администрацията му ще преследва по-строги мерки в жилищния сектор следващата година, обеща скоро да обяви нов председател на Федералния резерв и разкри планове за изпращане на чекове на стойност 1776 долара на американските войски.

Извън това, речта в голяма степен повтори добре познати кампанийни теми. Тръмп атакува сомалийците в Минесота, обвинявайки ги, че експлоатират САЩ, критикува участието на мъже в женски спортове и повтори твърдението си, че страната е била „мъртва“ преди една година.

Вътрешни въпроси над външната политика

Външната политика беше засегната само бегло, въпреки че заема значимо място по време на втория му мандат. Преди речта съюзниците спекулираха, че може да коментира нарастващото напрежение с Венецуела, след като по-рано през седмицата нареди блокада на санкционирани танкери. Тръмп не уточни дали има намерение да настоява за отстраняването на президента Николас Мадуро.

Вместо това той се съсредоточи главно върху икономическите въпроси, позволявайки си само кратко самопохвално споменаване на ролята на администрацията му в Близкия изток и усилията за мир. Според хора, запознати с вътрешните обсъждания, съветниците на Тръмп наскоро го насърчават да се фокусира повече върху ежедневните икономически проблеми, отколкото върху международните конфликти, съвет, който той изглежда следва по-голямата част от речта.

Претенции за имиграцията под въпрос

Тръмп отдели значителна част от речта на имиграцията, хвалейки по-строгите гранични политики и подчертавайки масовите депортации, които по думите му са насочени срещу престъпници. Той обвини Байдън, че е позволил на САЩ да бъдат „завладени от армия от 25 милиона души“, число, което Тръмп и съюзниците му често цитират от средата на 2024 г.

Това число обаче е силно оспорвано. Според оценки около 7,4 милиона нелегални мигранти са преминали границата по време на мандата на Байдън. Включително тези, които са влезли през законни контролни пунктове, общият брой надвишава 10 милиона, според данни, цитирани от американски медии.

Спорове за цените на енергията

Президентът твърдеше, че цените на бензина и домакинската енергия рязко са спаднали и ще продължат да намаляват. Той заяви, че средната национална цена на бензина е 2,50 долара за галон, или около 0,67 евро за литър. Официалните данни обаче показват средна стойност около 2,90 долара за галон за седмицата, завършваща на 15 декември. Тръмп допълнително твърдеше без доказателства, че сметките за домакинската енергия са намалели с 3000 долара.

Смяна на ръководството на ФБР

Отделно беше обявено, че заместник-директорът на ФБР Дан Бонгино ще подаде оставка през януари след по-малко от десет месеца на поста. Бонгино, бивш десен подкастър, назначен от Тръмп през март, от самото начало беше критикуван за липсата на опит в правоохранителните органи.