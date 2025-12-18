Депутатите поискаха предсрочни избори през пролетта

България върви към поредните предсрочни парламентарни избори през пролетта на 2026 година, след като формациите в настоящото Народно събрание потвърдиха курса към нов вот пред държавния глава. Междувременно депутатите приеха така наречения "удължителен бюджет", с който държавата ще работи до три месеца без редовна финансова рамка за новата година.

До приемането на редовен закон приходите ще се събират по действащите правила, а разходите за заплати, пенсии и социални плащания ще се изплащат в пълен размер, стана ясно след гласуването в пленарната зала.



Още едно правителство – това на премиера Росен Желязков (в оставка), остава в историята, а политическите сили заявиха невъзможност за съставяне на нов кабинет в рамките на този парламент.

"Има нужда от рестарт на общественото доверие. 11 са служебните правителства в Прехода, седем от които са ваши. Това трудно би могло да бъде символ на единство за нацията, говори за работа в посока тежко разделение", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, цитирана от БНР.

От ПП-ДБ посочиха, че гражданите са протестирали срещу "модела Борисов/Пеевски" и управление в текущия парламент е невъзможно. Формацията настоява за промени в Изборния кодекс като приоритет в оставащото време.

"Изцяло машинно гласуване, както беше на най-чистите избори през 2021 година. Ще търсим консенсус по тази тема", обясни Божидар Божанов от коалицията.



От ДПС – Ново начало също заявиха позиция за оптимизиране на вота.

"От години ДПС настоява за машинно гласуване и продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но с тези машини, които са абсолютно компрометирани. Ние от първия ден сме настоявали машините да бъдат преброяващи, сканиращи, за да се избегне най-големият порок на хартиеното гласуване - секционните избирателни комисии и грешките, които стават там", коментира Йордан Цонев, цитиран от националното радио.

Народният представител от Възраждане Петър Петров потвърди, че формацията не подкрепя нов кабинет в това Народно събрание и заяви готовност за работа с евентуален политически проект на президента Румен Радев.

Дясна алтернатива и критика на системата

Лидерът на КОД Петър Москов призова за алтернатива в същността, а не само в говоренето, като критикува икономическата политика през последните пет години. Според съпредседателя на Синя България политическата криза може да се прекрати чрез обединение около дясноцентристки дневен ред.



"Санитарен кордон около тях. Това е предложението на Синя България. Така виждаме възможното смислено бъдеще. ГЕРБ и ПП трябва да изкупят всички дивотии, които натвориха заедно и поотделно", категоричен е Москов.

Анализаторът Александър Михайлов коментира пред БНР, че моделът на управление е изчерпан и призова протестиращите да бъдат активни и пред урните.

"При нас няма една политическа сила, която да събере достатъчно подкрепа и да я задържи с правилните политически ходове след като вземе властта... На политическата сцена в България идеологията отсъства, властта е самоцел", смята Михайлов.

Протест тази вечер

Гражданското недоволство продължава с нов протест, който ще се проведе днес от 18:00 часа пред сградата на Народното събрание. Поводът за демонстрацията е решението на управляващата коалиция да внесе преработен вариант на Бюджет 2026, подготвен от кабинета в оставка, въпреки политическата несигурност.