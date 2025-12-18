Пеевски: Ще поискам още днес да бъде прегледана нуждата от моята охрана

Ще поискам още днес, преди комисия, да бъде прегледана нуждата от моята охрана. Аз ще приема решението на комисията. В миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя да оставят народни представители и други държавни служители без охрана, това е несериозно. Това заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Ние държава ли сме? Темите на държавата не са кабинетът на Пеевски, не са охраната на Пеевски или Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с петте процента, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета, но го направихме заради хората. Вчера не заслужаваха подкрепа, нали беше перфектно всичко. Уплашени внесоха това за петте процента, защото знаят какво ще стане. Сега се обръщам към всички хора в България. Положението е много тежко, януари и февруари ще е много тежко, както и през следващите 6 месеца - хората трябва да го знаят. Виновни са ПП-ДБ и хората ще разберат истината, но ние сме отговорни и вчера гласувахме петте процента, които не стигат, посочи той.