Бургас: +3 / +10
Пловдив: +4 / +9
Варна: +6 / +12
Сандански: +6 / +11
Русе: +4 / +4
Добрич: +4 / +10
Видин: +6 / +8
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -2 / +4
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +3 / +6

НС реши: Родителите на деца до 12 години - на гъвкаво работно време целогодишно

НС реши: Родителите на деца до 12 години - на гъвкаво работно време целогодишно
Родителите или осиновителите на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.


Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

НС прие на първо четене: Родителите на деца до 12-годишна възраст ще работят на непълно работно време

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против" беше групата на „Морал, единство, чест". С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

