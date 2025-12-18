  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +10
Пловдив: +4 / +9
Варна: +6 / +12
Сандански: +6 / +11
Русе: +4 / +4
Добрич: +4 / +10
Видин: +6 / +8
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -2 / +4
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +3 / +6

Онлайн любов с горчив край: Мним „капитан на кораб“ едва не завлече жена с пари

  • Сподели в:
  • Viber
Онлайн любов с горчив край: Мним „капитан на кораб“ едва не завлече жена с пари
A A+ A++ A

Предотвратиха любовна измама за 5 000 евро в Димитровград, съобщиха от полицията.

Униформените са получили информация, че 69-годишна хасковлийка ще преведе валутата на непознат мъж, с когото от месеци водила романтична кореспонденция в различни мобилни приложения.

Представящият се за капитан на кораб мъж въвел жената в заблуждение, че се нуждае от лечение. Установено е, че това е втората сума, която жената щяла му изпрати чрез внасяне в „Bitcoin ATM“ устройство.

Точно пред устройството на булевард „Раковски“, тя е спряна от органите на реда минути преди превода. Първата изпратена сума била през април, за което е бил подаден сигнал от дъщеря ѝ.

По случая се води разследване. Към него ще бъдат приобщени и установените от 17 декември действия. Въпреки това жената не е подала жалба. Служителите опитали да ѝ изяснят схемата на измамните действия, но тя е отказвала да повярва, че е въведена в заблуждение.

#измама

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите