Политолог: ПП-ДБ ще се превърнат от двигател в мишена на протеста

Случващото се в парламента все повече прилича на фарс, заяви пред БНР политологът Любомир Стефанов по повод хаоса около включването в дневния ред на два различни законопроекта за бюджета – този на правителството в оставка и удължителния бюджет. По думите му действията на политическите сили са лишени от ясна логика и са насочени основно към прехвърляне на отговорност.

Протестите като инструмент, а не кауза

Особено критичен Стефанов бе към поведението на ПП-ДБ и начина, по който формацията се опитва да капитализира общественото недоволство. Според него партията е сред генераторите на протестна енергия, но прави сериозна грешка, ако смята, че може да я контролира или използва безнаказано.

„ПП-ДБ трябва да си дават сметка, че те не са господари на протестната енергия. Ако я разиграват през няколко дни, в един момент същият този протест може да се обърне срещу тях“, предупреди политологът.

По думите му съществува реален риск формацията да премине опасната граница, след която от двигател на общественото недоволство да се превърне в негов основен обект на критика.

Бягство от отговорност и от миналото

Стефанов подчерта, че ПП-ДБ имат сериозен проблем с това да дават ясни и честни отговори за собственото си минало управление. Вместо открит разговор със симпатизантите си, те, както и други партии, предпочитат опростени послания и избягване на сложните теми.

„ПП-ДБ имат много неща за обясняване и не трябва да се крият от миналото. Партиите бягат от трудните разговори с гражданите, а точно те са най-необходими в момента“, коментира политологът.

Избори без илюзии за мнозинство

По отношение на евентуални предсрочни избори Стефанов прогнозира, че ПП-ДБ вероятно ще увеличат подкрепата си, но това няма да бъде достатъчно за самостоятелно управление. Според него формацията има потенциал за ръст, но не и за мнозинство, което да оправдае сегашната ѝ самоувереност.

Той подчерта, че протестите дават ясна посока – искане за прилично, прозрачно и честно управление – но тази посока няма автоматично да донесе политически дивиденти на онези, които се опитват да я използват тактически.

Протестът като предупреждение

В заключение Любомир Стефанов отбеляза, че уличното недоволство не е безкраен ресурс и не търпи манипулации. Историята на протестите в България показва едно и също послание – хората искат нормална държава, а не политически игри с тяхното недоволство.

Ако искаш, мога да направя и още по-агресивна версия, или обратното – по-студено аналитична, според това за кое издание ще излезе.