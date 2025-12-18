България представя първите осем изтребителя F-16 Block 70

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов ще присъстват на официалната церемония, с която се отбелязва завършването на доставките по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 за България.

Събитието ще се проведе в четвъртък в Трета авиационна база – Граф Игнатиево, където ще бъдат представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, влизащи на въоръжение във Военновъздушните сили.

На церемонията се очаква да присъстват представители на държавната и местната власт, ръководства на национални и съюзнически институции, както и представители на фирмата-производител.

Преди дни в страната пристигнаха и последните два самолета от първата партида, с което българските ВВС вече разполагат с общо 8 изтребителя F-16 Block 70.