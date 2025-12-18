Йордан Славейков: Властта е еротически стимулант за тези хора
Природата на протестите, инертността на Министерството на културата и гражданските заплахи коментира режисьорът и драматург Йордан Славейков в ефира на БНР. В предаването "Мрежата" той направи дисекция на поведението на управляващите и реакциите на обществото.
Властта като афродизиак
"Властта е еротически стимулант за тези хора", заяви Славейков, описвайки психологическата нагласа на политическия елит. Според него именно това опиянение от властта води до пълна загуба на връзка с реалността и липса на елементарен срам.
Режисьорът подчерта, че основните двигатели на общественото недоволство в момента са погнусата, отвращението и нетърпимостта към действията на управляващите. Той постави акцент върху "безогледното безсрамие", което се демонстрира ежедневно от високите етажи на властта.
Пошла демагогия и неграмотност
Славейков даде конкретни примери за абсурдната реалност, в която живеем. Той визира поведението на различни политически фигури, без да спестява критиките си:
Един проявява "пошла, саркастична, отбранителна демагогия", използвайки лозунги като "Не на омразата";
Друг "пее песнички пред елхата", демонстрирайки неадекватност спрямо ситуацията;
Третий допуска правописни грешки в стремежа си за "реферерендум".
Ролята на младото поколение
В анализа си Йордан Славейков обърна специално внимание на участието на поколението Джен Зи (Gen Z) в протестите. Според него тяхното силно присъствие е един от отличителните белези на сегашното недоволство, но съществуват и други съществени различия в цялостния политически контекст, които правят ситуацията уникална и трудна за прогнозиране.
Още по темата:
- » Първо "раздаване" на властта: Ето кой кои министерства взема
- » Борисов: Две неща могат да изкарат ГЕРБ от управлението - корупцията и бюджетът
- » Ще се върнат ли ГЕРБ и ДПС във властта?