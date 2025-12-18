Йордан Славейков: Властта е еротически стимулант за тези хора

Природата на протестите, инертността на Министерството на културата и гражданските заплахи коментира режисьорът и драматург Йордан Славейков в ефира на БНР. В предаването "Мрежата" той направи дисекция на поведението на управляващите и реакциите на обществото.

Властта като афродизиак

"Властта е еротически стимулант за тези хора", заяви Славейков, описвайки психологическата нагласа на политическия елит. Според него именно това опиянение от властта води до пълна загуба на връзка с реалността и липса на елементарен срам.

Режисьорът подчерта, че основните двигатели на общественото недоволство в момента са погнусата, отвращението и нетърпимостта към действията на управляващите. Той постави акцент върху "безогледното безсрамие", което се демонстрира ежедневно от високите етажи на властта.

Пошла демагогия и неграмотност

Славейков даде конкретни примери за абсурдната реалност, в която живеем. Той визира поведението на различни политически фигури, без да спестява критиките си:

Един проявява "пошла, саркастична, отбранителна демагогия", използвайки лозунги като "Не на омразата";

Друг "пее песнички пред елхата", демонстрирайки неадекватност спрямо ситуацията;

Третий допуска правописни грешки в стремежа си за "реферерендум".

Ролята на младото поколение

В анализа си Йордан Славейков обърна специално внимание на участието на поколението Джен Зи (Gen Z) в протестите. Според него тяхното силно присъствие е един от отличителните белези на сегашното недоволство, но съществуват и други съществени различия в цялостния политически контекст, които правят ситуацията уникална и трудна за прогнозиране.