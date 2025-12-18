Ивайло Мирчев: Днес ще поискаме свалянето на охраната на Делян Пеевски

Днес ще поискаме свалянето на охраната на Делян Пеевски.



Това съобщи пред медиите Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, предаде репортер на NOVINI.BG.

Пеевски не е в кабинета на Тодор Живков, не знае къде е обаче, съобщи още Мирчев. Трябва да питате Нидал Алгафари къде е сега, каза той в отговор на журналистически въпроси.

Пеевски е наврян сигурно в някоя малка стаичка, добави Божидар Божанов. "От тук нататък това трябва да продължи", допълни той.