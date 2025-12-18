Кардиолози препоръчват драстично намаляване на маслото за по-ниско кръвно

Прекомерната консумация на масло и сол се оказва скрит враг за сърдечното здраве, предупреждават водещи специалисти по кардиология. Докато вниманието често е насочено основно към солта, наситените мазнини в маслото играят ключова роля за повишаването на кръвното налягане и втвърдяването на артериите.

Американският кардиолог д-р Сам Сетаре, цитиран от платформата Parade.com, разкрива механизма, по който любимата на мнозина добавка към закуската вреди на организма. Основният проблем се крие в наситените мазнини, които предизвикват верижна реакция в кръвоносните съдове.

Скритата опасност за артериите

Според д-р Сетаре, натрупването на мазнини в клетките води до намаляване на нивата на азотен оксид – молекула, която е критично важна за отпускането и разширяването на съдовете. Когато този процес бъде нарушен, се активират възпалителни процеси.

"Високият прием на наситени мазнини с течение на времето води до втвърдяване на артериите и до дисфункция на кръвоносните съдове", обяснява д-р Сам Сетаре.

Ситуацията се влошава допълнително, когато мазнините се комбинират с високи нива на сол. Американската сърдечна асоциация препоръчва приемът на натрий да не надвишава 1,5 до 2 грама дневно, за да се поддържа здравословно кръвно налягане.

Здравословната доза

Специалистите не забраняват напълно маслото, но препоръчват строг контрол върху количеството. Д-р Сетаре съветва дневният прием да се ограничи до около 5-7 грама, което се равнява на една до една и половина чаени лъжици.



Общото правило за хора със сърдечно-съдов риск е наситените мазнини да съставляват под 6% от дневния калориен прием.

Ефективни заместители

За да се запази вкусът на храната, без да се рискува здравето, кардиолозите препоръчват преминаване към растителни алтернативи. Зехтинът "екстра върджин", маслото от авокадо, рапичното и соевото масло са богати на ненаситени мазнини, които доказано подобряват липидния профил.

При печене на сладкиши маслото може успешно да бъде заменено с кисело мляко или плодови пюрета, като например ябълково. Този трик запазва влажността и текстурата на печивата, като същевременно елиминира вредните наситени мазнини.