Парламентът обсъжда на второ четене гъвкавото работно време за родители

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Кодекса на труда, които дават възможност за гъвкаво работно време на родители на деца до 12-годишна възраст през цялата година, а не само през лятната ваканция. Това е първа точка в програмата за днешния пленарен ден.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители и в началото на декември бяха одобрени от Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание на второ четене.

В момента в Кодекса на труда е предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, като първоначално се предвиждаше това да важи само за лятната ваканция, но сега на второ четене се предлага възможността за гъвкаво работно време да е през цялата година.

В дневния ред за пленарното заседание е първото четене на промени в Закона за защита на растенията, предложени от Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Предвижда се депутатите да гласуват на второ четене изменения в Наказателния кодекс, внесени от Министерския съвет. В програмата за днес е и второто четене на промени в Закона за защита на потребителите с вносител Министерският съвет.