Два протеста блокират центъра на София тази вечер

Два протеста блокират центъра на София тази вечер
Два отделни протеста ще се проведат тази вечер в центъра на София, като се очаква демонстрациите да се слеят в общо недоволство срещу управляващите. Събитията са официално заявени в Столична община и са организирани чрез социалните мрежи, потвърдиха от БТА.

Напрежението в столицата ще се концентрира в две ключови точки – площад "Народно събрание" и Съдебната палата, като основните искания са свързани с Бюджет 2026 и фигурата на главния прокурор.

Първият лъч на недоволството се събира в 18:00 часа пред сградата на Народното събрание. Организатори са от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а мотото на демонстрацията е #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

Основната причина за протеста е четвъртият пореден опит на кабинета в оставка да прокара редовен бюджет през парламента. Според организаторите финансовата рамка обслужва задкулисни интереси и създава условия за корупция, вместо да гарантира стабилността на държавата.

"СарафОFF" пред Съдебната палата

Паралелно с това, гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" организира протест под наслов "СарафОFF". Началото е обявено също за 18:00 часа, но пред Съдебната палата.

От инициативата уточняват, че недоволството е насочено срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и капсулирането на съдебната система.

Сливане на протестите

По план двете групи протестиращи ще се обединят. Очаква се около 19:00 часа гражданите от Съдебната палата да потеглят на шествие към Народното събрание, където ще се присъединят към симпатизантите на ПП-ДБ в общ фронт срещу управлението.

#протест

