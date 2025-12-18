Кого почита православната църква на 18 декември?

Днес, 18 декември, Православната църква отбелязва паметта на свети мъченик Севастиан и неговите сподвижници. Светецът, роден в Медиоланум (днешния Милано), остава в историята като един от най-знатните римски военачалници, избрали мъченическата смърт пред това да се отрекат от християнската вяра.

От императорски любимец до защитник на християните

Свети Севастиан произхожда от знатно семейство и получава християнско възпитание от родителите си. Благодарение на своя произход и качества, той бързо се издига във военната йерархия на Римската империя. Император Карин го забелязва и назначава на висок пост, а по-късно император Диоклетиан му поверява командването на първия преториански полк.

Въпреки високата си позиция и властта, с която разполага, Севастиан използва влиянието си, за да помага на бедните и страдащите. Той тайно подкрепя преследваните християни и подпомага римската църква, заради което папа Гай го удостоява с титлата "защитник на Църквата".

Сблъсъкът с Диоклетиан

Ситуацията се променя драстично, когато Диоклетиан започва масови гонения срещу християните в империята. По време на съдебен процес срещу заловени вярващи, Севастиан решава да разкрие истинската си същност. За да вдъхне кураж на събратята си, той публично заявява пред съда и императора, че самият той е християнин.

Това признание разгневява императора, който нарежда незабавната екзекуция на своя доверен военачалник. Севастиан е пронизан от стрели и изоставен, тъй като палачите го сметнали за мъртъв.

Чудото и мъченическата смърт

Когато християни отиват да приберат тялото му за погребение, те установяват, че мъченикът е все още жив. След като се възстановява от раните си, вместо да избяга, Севастиан отново се изправя пред Диоклетиан, за да го изобличи за жестокостта му към вярващите.

При втората среща императорът нарежда той да бъде бичуван до смърт, за да се гарантира неговият край. Така свети Севастиан завършва земния си път и остава в църковната история като символ на непоколебима вяра и смелост.

На 18 декември почитаме паметта и на свети Модест.

Св. Модест управлявал Палестинската църква. Той възстановил гроба Господен, както и Голготския и Витлеемския

храм.

Българският народът го почита наравно със св. Георги като защитник на добитъка, покровител на земеделците и овчарите.

На 18 декември имен ден имат всички, които носят името Модест, Модю, Севастиян и техните производни.