Радостин Василев: Обещавам голям бой в парламента

"Голям бой обещавам. Ще се бием в парламента срещу такава измет, с която е заринат българският парламент от години." Това заяви тази сутрин пред bTV лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев. Коментарът му идва ден след физическия сблъсък с народния представител Гюнай Далоолу от групата на ДПС – Ново начало в пленарната зала.

Василев бе категоричен, че неговата парламентарна група е готова да премине границите на добрия тон, ако се наложи. "Готови сме на физически сблъсъци, за да се защитаваме", допълни той в ефира на телевизията.

Според бившия спортен министър, реакцията му по време на вчерашното заседание е била защитна и провокирана от агресивно поведение.

"Станалото нито е провокирано от нас, нито сме го искали. Но това наистина е единственият начин да отстраним тази измет, надвиснала над България, както беше надвиснал той върху мен", обясни Василев. Той подчерта, че не е инициирал конфликта: "Не съм ходил аз да се закачам с него и да се бия."

Лидерът на МЕЧ твърди, че е бил подложен на вербална агресия и обиди на етническа основа, които определи като "срамни". "Обижда ме на "циганин", "мангал" и какво ли не друго", сподели той, като отказа да цитира пълния набор от думи.

Хронология на сблъсъка

Напрежението ескалира вчера, когато камерите в Народното събрание запечатаха момента, в който Гюнай Далоолу се навежда над седящия на банката си Василев. Размяната на реплики прерасна във физическа саморазправа, при която лидерът на МЕЧ използва крака си, за да отблъсне опонента си, а след това посегна и с ръка.

Свидетели на инцидента описват размяна на обидни квалификации като "мухльо" и "мършо" между двамата народни представители.

Василев завърши участието си с остра закана към политическите си опоненти: "Неграмотна, гадна, долна измет е заринала парламента и институциите. И тя трябва да бъде изрината – дори с физическа саморазправа."