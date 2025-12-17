Иван Иванов е световен шампион на ITF при юношите за 2025 г.

Обявиха Иван Иванов за световен шампион при юношите на International Tennis Federation (ITF) за 2025 г. Така той се превърна в първия български тенисист, който печели наградата на Федерацията в тази категория.

Иванов спечели титлите на сингъл при юношите както на "Уимбълдън", така и на Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия играч, спечелил две титли от Големия шлем в един сезон след Сън Чун-Шин през 2018 г. Младият спортист стана и едва вторият български тенисист, спечелил титла от Големия шлем при юношите – след Григор Димитров.

При юношите Иванов триумфира с първото място на турнир от категория J300 във Франция и завърши втори на турнира J500 в Милано. През месец май той спечели и първата си титла от турнири за мъже в Унгария, а през септември дебютира за Купа Дейвис по време на победата на България над Финландия.

За номер 1 при девойките през тази година беше избрана Кристина Пеничкова (САЩ). Арина Сабаленка и Яник Синер бяха обявени за световни шампиони на ITF съответно на сингъл за жени и мъже. И Сабаленка, и Синер получават престижната награда за втори път. Сабаленка добави към наградата си за световен шампион от 2023 г., а Синер става първият играч, обявен за световен шампион на мъжки сингъл в две поредни години, откакто Новак Джокович получава наградата в пет последователни години от 2011 до 2015.

Престижните годишни награди отличават 11 играчи в различни категории. Световните шампиони за 2025 г. ще получат наградите си на церемония през 2026 г.

Президентът на ITF Дейвид Хагърти поздрави победителите: „Поздравления за всички наши световни шампиони на ITF за 2025 г. Това беше още една невероятна година за тениса, с толкова много страхотни моменти в турнирите от Големия шлем, туровете и нашите отборни събития. 11-те тенисисти, които награждаваме днес, се насладиха на страхотни сезони и сме уверени, че ще продължат да блестят през 2026 г. Пожелаваме на тези и на всички тенисисти спокоен подготвителен период и късмет през следващата година."



