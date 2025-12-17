  • Instagram
Решено: Държавата ще работи без редовен бюджет за 2026-а

БТА
Парламентът прие т.нар. удължителен бюджет - държавата ще работи до три месеца без редовен бюджет за 2026 година.

До приемането на редовния бюджет приходите ще се събират по действащите закони.

Разходите за заплати, пенсии и социални плащания са приоритет и ще се изплащат в пълен размер.

Основните заплати в бюджетния сектор се замразяват на нивата от 31 декември 2025 г., с изключение на работещите на минимална работна заплата.

До приемането на бюджетите за Държавното обществено осигуряване и на здравната каса се запазват всички действащи към края на тази година параметри за осигурителни вноски, пенсии, обезщетения и здравноосигурителни плащания.

От 1 януари до 30 юни 2026 г. всички семейни помощи за деца ще се изплащат само в пари.

Прието бе предложението на бившия финансов министър Асен Василев (ПП-ДБ) към разпоредбите за възнагражденията да се добави еднократна индексация на заплатите с натрупаната инфлация към 31 декември 2025 г. за всички, които не получават минималната работна заплата.

#НС

