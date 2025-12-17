Патриарх Даниил дари 20 000 лева за оборудване за детско отделение на ИСУЛ
Патриарх Даниил дари 20 000 лева за оборудване за Детското отделение "Уши, нос, гърло" на столичната болница "Царица Йоанна" - ИСУЛ.
Парите са събрани чрез Дарителската кампания "Деца рисуват за деца" на културно-просветния отдел на Светия Синод.
Броени дни преди Рождество Христово патриарх Даниил и ловчанският митрополит Гавриил отслужиха тържествен водосвет за здравето на служителите и пациентите на болница "Царица Йоанна". Патриарх Даниил благодари на децата, които са нарисували картините, и на тези, които са дарили с надеждата, че жестът ще стопли сърцата и на лекарите, и на пациентите:
Много се надяваме, че по този начин ще видят, че не са сами и децата ще усетят топлата грижа на техните връстници и по-леко с божията помощ да преминат лечението. Като си тръгнат оттук да са здрави с благодарни сърца.
След официалната част патриарх Даниил благослови лекарите и пациентите в Клиниката по детска клинична хематология и онкология и Детското отделение "Уши, нос, гърло". Началникът на детското отделение към Клиниката по "Уши, нос, гърло" доцент Цоло Цолов благодари за дарението с думите.
Това стана едно европейско отделение, защото по-рано имаше една тоалетна в дъното на коридора. Нямаше въздух, за да дишаме. Сега има санитарен възел във всяка стая, и, освен това се освежиха със специална боя, намериха тука специалистите, и децата вече по друг начин живеят.
