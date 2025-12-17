  • Instagram
Патриарх Даниил дари 20 000 лева за оборудване за детско отделение на ИСУЛ

Патриарх Даниил дари 20 000 лева за оборудване за детско отделение на ИСУЛ

Виктория Тодорова/БНР
Патриарх Даниил дари 20 000 лева за оборудване за Детското отделение "Уши, нос, гърло" на столичната болница "Царица Йоанна" - ИСУЛ.

Парите са събрани чрез Дарителската кампания "Деца рисуват за деца" на културно-просветния отдел на Светия Синод.

Броени дни преди Рождество Христово патриарх Даниил и ловчанският митрополит Гавриил отслужиха тържествен водосвет за здравето на служителите и пациентите на болница "Царица Йоанна". Патриарх Даниил благодари на децата, които са нарисували картините, и на тези, които са дарили с надеждата, че жестът ще стопли сърцата и на лекарите, и на пациентите:

Много се надяваме, че по този начин ще видят, че не са сами и децата ще усетят топлата грижа на техните връстници и по-леко с божията помощ да преминат лечението. Като си тръгнат оттук да са здрави с благодарни сърца.

След официалната част патриарх Даниил благослови лекарите и пациентите в Клиниката по детска клинична хематология и онкология и Детското отделение "Уши, нос, гърло". Началникът на детското отделение към Клиниката по "Уши, нос, гърло" доцент Цоло Цолов благодари за дарението с думите.

Това стана едно европейско отделение, защото по-рано имаше една тоалетна в дъното на коридора. Нямаше въздух, за да дишаме. Сега има санитарен възел във всяка стая, и, освен това се освежиха със специална боя, намериха тука специалистите, и децата вече по друг начин живеят.

#патриарх Даниил #ИСУЛ

