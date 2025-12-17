  • Instagram
Преди първи сняг: В Смолян цъфнаха кокичета

БТА
Кокичета цъфнаха в градина в Смолян, преди да е паднал още първият сняг в града и областта.

Кокичетата са поникнали по-рано от обичайното заради нетипично топлото за месец декември време. Дни преди Коледа в някои градини в града се забелязват и цъфтящи рози.

През последните години първите пролетни цветя поникват обичайно в последните дни на годината.

Първата за сезона снежна покривка в Смолянска област се образува в края на миналия месец по високите части на планината. Засега естествен сняг се вижда само в района на връх Перелик, а по пистите в Пампорово започват да се образуват бели петна от системата за изкуствено заснежаване.

