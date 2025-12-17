Преди първи сняг: В Смолян цъфнаха кокичета
Кокичета цъфнаха в градина в Смолян, преди да е паднал още първият сняг в града и областта.
Кокичетата са поникнали по-рано от обичайното заради нетипично топлото за месец декември време. Дни преди Коледа в някои градини в града се забелязват и цъфтящи рози.
През последните години първите пролетни цветя поникват обичайно в последните дни на годината.
Първата за сезона снежна покривка в Смолянска област се образува в края на миналия месец по високите части на планината. Засега естествен сняг се вижда само в района на връх Перелик, а по пистите в Пампорово започват да се образуват бели петна от системата за изкуствено заснежаване.
Още по темата:
- » Посред зима: Хванаха усойница в центъра на Смолян
- » Смолянската болница вече разполага с хеликоптерна площадка
- » Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян
Коментирай
Най-четено от Любопитно
Подробен седмичен хороскоп от 15 до 21 декември14:00 13.12.2025 | Любопитно
Последно от Любопитно