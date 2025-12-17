ЕП подкрепи инициатива за достъп до безплатни аборти в Евросъюза

Европейският парламент одобри инициатива, която може да даде възможност на жени от страни с ограничен или силно затруднен достъп до аборт да прекратят бременността си безплатно в друга държава членка на ЕС, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Гражданската инициатива „Моят глас, моят избор“ предвижда създаването на специален фонд от бюджета на Европейския съюз. Чрез него ще се финансират медицински процедури за жени от държави с почти пълни забрани за аборт, като Малта и Полша, както и от страни, където достъпът до подобни услуги е силно ограничен, сред които Италия и Хърватия.

Макар в много европейски държави да се наблюдава тенденция към разширяване на репродуктивните права – например декриминализирането на абортите във Великобритания и утвърждаването им като конституционно право във Франция – същевременно нараства и подкрепата за крайнодесни политически формации. Значителна част от тези партии се обявяват категорично против абортите.

Инициативата беше приета с 358 гласа „за“ и 202 „против“. След това гласуване Европейската комисия трябва да вземе решение през март дали да приеме предложението, въпреки че в миналото други граждански инициативи не са постигнали пълен успех.

Поддръжниците на мярката, сред които активисти за правата на жените и евродепутати от левия спектър до централно-десните политически сили, смятат, че тя ще ограничи рисковите и нелегални практики и ще осигури помощ на жени, които не разполагат с финансови средства да пътуват в чужбина за процедурата.

От другата страна на дебата стоят крайнодесни и част от дясноцентристките евродепутати, според които предложението представлява намеса във вътрешното законодателство на държавите членки и противоречи на традиционните християнски ценности.

„Днес изпращаме ясно послание – както към света, така и към нашите граждани – че Европейският съюз застава до жените. ЕС подкрепя равенството между половете и защитава всички човешки права, включително правата на жените“, заяви в Страсбург шведската евродепутатка Абир Сахлани от центристката група „Обнови Европа“.

В дните преди гласуването противниците на инициативата организираха събития съвместно с федерацията срещу абортите One of Us и Европейския център за право и справедливост – европейски клон на Американския център за право и справедливост. Организацията е известна с участието си в дела, свързани с абортите, включително в процесите, довели до отмяната на знаковото решение „Роу срещу Уейд“ от Върховния съд на САЩ през 2022 г.

Тези групи проведоха две конференции в Европейския парламент, на които отправиха критики към предложението и призоваха Европейската комисия да насочи усилията си към по-голяма подкрепа за майчинството, вместо към финансиране на аборти.

По време на парламентарните дебати в навечерието на гласуването Елизабет Дирингер от крайнодясната група „Патриоти за Европа“ заяви, че „изпращането на жени в по-либерални държави представлява атака срещу националния ред“ и определи инициативата като „идеологическа злоупотреба с власт“, която не бива да бъде приемана на ниво ЕС.