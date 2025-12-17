Българин от Хасково е загинал на фронта в Украйна СНИМКА

Български гражданин от Хасково – 19-годишният Тодор Николаев Кузмов – е загинал в Украйна, след като е служил като доброволец на фронта, съобщават активисти от Facebook страницата Memorial – International Volunteers for Ukraine.

В публикацията те призовават: „Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен“, като го описват като „нашия скъп български брат“, загинал на бойното поле.

В същото време официални потвърждения за смъртта на мъжа няма – в украинската база данни за издирвани лица той е записан като „изчезнало лице“ от 8 декември 2025 г., а мястото на изчезването е посочено като село Хрекивка в Луганска област.

Това е поне трета подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна: преди това в бойни действия загинаха Светослав Славков край Купянск в края на 2023 г. и Владислав Младенов от Дупница през юни 2025 г.

Участието на български граждани като доброволци в бойните действия в Украйна, за съжаление, продължава да води до трагични събития. Фактите показват, че това не е изолиран случай, а част от поредица инциденти, при които наши сънародници дават живота си или изчезват в условията на конфликта.

Преди текущия инцидент, свързан с Тодор Николаев Кузмов от Хасково, вече бяха регистрирани смъртни случаи на други български доброволци. Един от първите, чието име стана публично известно, е Светослав Славков. Той загина в бойни действия край Купянск в края на 2023 година.ело Хрекивка в Луганска област.

A volunteer from Bulgaria was killed💔 in the war in Ukraine



A volunteer from Bulgaria, Todor Nikolaev Kuzmov, was killed in the war against Russian invaders.



He became at least the third citizen of this country who gave his life defending Ukraine from the occupiers.

Details… pic.twitter.com/BDUmvNwHXa — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) December 17, 2025



