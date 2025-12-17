  • Instagram
Белоусов: Купянск е превзет, сривът на отбраната на ВСУ е неизбежен

Белоусов: Купянск е превзет, сривът на отбраната на ВСУ е неизбежен
На разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната, руският министър на отбраната Андрей Белоусов обяви ключовите резултати и цели на Специалната военна операция, съобщава Епицентър.БГ.

Ето основното от доклада на Белоусов:

- Руските въоръжени сили запазват стратегическата инициатива, като настъпателните операции се водят в почти всички посоки;

- Темпото на настъпление на групировките "Изток", "Център" и "Запад" се е увеличило с 1,5-2 пъти в сравнение с 2024 г.;

- Броят на освободените населени места и територия през 2025 г. надвишава с една трета данните от 2024 г.;

- Според министъра, руските въоръжени сили са освободили над 600 000 квадратни километра територия;

— Създава се зона за сигурност в Харковска и Сумска области, а заплахата от вражеско нахлуване в Белгородска, Курска и Брянска области е намалена;

- Освобождението на Купянск ще разшири "зоната за сигурност" в Харковска област и ще намали заплахата от обстрел в северната част на ЛНР;

- Над 70% от топлоелектрическите централи и над 37% от водноелектрическите централи на Украйна са извън строя;

- Нуждите на войските от самолети, хеликоптери и артилерийски снаряди са практически задоволени;

- Близо 410 000 души са постъпили на военна служба по договор през 2025 г., две трети от които са под 40 години;

- Руските въоръжени сили са освободили 24 населени места и 400 квадратни километра от ноември насам. км в Запорожка и Днепропетровска област;

- Освобождението на Димитров (Мирноград) и Красноармийск (Покровск) ще бъде най-голямото поражение за украинските въоръжени сили в Донбас в скорошната памет;

- Украинските сили за сигурност са загубили близо 500 000 военнослужещи. През 2025 г. украинските въоръжени сили са загубили над 103 000 оръжейни системи, включително 5500 произведени на Запад, което е два пъти повече от цифрата за 2024 г.;

- Ефективността на руската противовъздушна отбрана при отблъскване на атаки от украинските въоръжени сили е средно 97%.

- Повратен момент в използването на безпилотни летателни апарати настъпи през август тази година; руските въоръжени сили вече превъзхождат двукратно украинските по брой дронове;

- Първият полк, оборудван със зенитно-ракетната система С-500, способна да поразява цели в близкия космос, е встъпил в бойно дежурство;

- Политиката на европейските държави и НАТО създава реални предпоставки за продължаване на военните действия през 2026 г., НАТО се готви за военен сблъсък с Русия;

- Ключовата задача за следващата година е запазването и увеличаването на настоящия импулс на настъплението.

#войната в Украйна #Русия

