Мартин Димитров: Управляващите в оставка много оплетоха конците с бюджета

Управляващите в оставка много оплетоха конците с бюджета и създадоха един сериозен хаос.

Това каза пред БНР депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров, като уточни, че влизането в еврозоната от 1 януари ще бъде с удължителен бюджет на този за настоящата година.

"Беше приет на първо четене сега и предстои разглеждането му и на второ, ако пленарната зала одобри това решение. Това е на ръба на правилника, доколкото би трябвало да има съгласие между всички групи да няма срок за предложения между първо и второ четене".

На едно управление няма как да му е виновна опозицията за бюджета, това е оксиморон, измама и налудничава теза, подчерта той и коментира:

"Управляващите си имат мнозинство. Те направиха много лоши бюджети, получиха много тежки протести и това ги доведе до тяхната оставка. Няма как някой друг да им е виновен, че искаха да вземат кредит 39 млрд. лева общо за 2025 и 2026 г. Това е истински рекорд".

Димитров изтъкна, че ПП-ДБ предлагат с удължителния бюджет да има еднократно увеличение с размера на годишната инфлация на всички заплати в бюджетната сфера.

Според него обявяването на протест утре, 18 декември, от ПП-ДБ е спряло намерението на управляващите да приемат редактирания редовен бюджет за 2026 г.