МВР публикува съвети за шофиране през зимата

Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна отправи официален призив към всички участници в движението за повишено внимание предвид усложнената зимна обстановка. От полицията акцентират върху рисковете, които носят мъглите, снеговалежите и ниските температури през декември.

Властите препоръчват на водачите да намалят скоростта и да увеличат дистанцията между автомобилите, тъй като рискът от верижни катастрофи нараства значително при хлъзгава настилка.



От Пътна полиция обръщат специално внимание на мостовете и виадуктите. Дори когато пътната настилка изглежда суха, върху съоръженията често се образува тънък и трудно забележим слой лед, известен като "черен лед". Това се дължи на специфичните въздушни течения, които охлаждат тези участъци по-бързо от останалия път.

"Намалявайте скоростта още преди навлизане на мостове, където участъкът се заледява най-рано," съветват от полицията във Варна.

Препоръки за безопасно шофиране

ОДМВР – Варна разпространи списък с ключови съвети за безопасност:

Ранните часове: Бъдете особено бдителни сутрин, когато пътищата често са покрити със слана.

Мъгла и скреж: Ако видите заскрежени дървета край пътя, приемете това като сигурен сигнал за поледица на платното.

Спиране: При навлизане в заледен участък не използвайте рязко спирачките. Намалявайте скоростта плавно с помощта на двигателя, без рязко подаване на газ и без изключване от скорост.

Райони около водоеми: Там е възможно внезапно и рязко образуване на гъста мъгла.

От институцията припомнят, че скоростта трябва винаги да е съобразена не само с ограниченията, но и с пътната настилка и поведението на другите водачи.

"Безопасността на пътя е споделена отговорност," заключват от ОДМВР – Варна в своето обръщение.