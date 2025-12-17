МВР публикува съвети за шофиране през зимата
Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна отправи официален призив към всички участници в движението за повишено внимание предвид усложнената зимна обстановка. От полицията акцентират върху рисковете, които носят мъглите, снеговалежите и ниските температури през декември.
Властите препоръчват на водачите да намалят скоростта и да увеличат дистанцията между автомобилите, тъй като рискът от верижни катастрофи нараства значително при хлъзгава настилка.
От Пътна полиция обръщат специално внимание на мостовете и виадуктите. Дори когато пътната настилка изглежда суха, върху съоръженията често се образува тънък и трудно забележим слой лед, известен като "черен лед". Това се дължи на специфичните въздушни течения, които охлаждат тези участъци по-бързо от останалия път.
"Намалявайте скоростта още преди навлизане на мостове, където участъкът се заледява най-рано," съветват от полицията във Варна.
Препоръки за безопасно шофиране
ОДМВР – Варна разпространи списък с ключови съвети за безопасност:
Ранните часове: Бъдете особено бдителни сутрин, когато пътищата често са покрити със слана.
Мъгла и скреж: Ако видите заскрежени дървета край пътя, приемете това като сигурен сигнал за поледица на платното.
Спиране: При навлизане в заледен участък не използвайте рязко спирачките. Намалявайте скоростта плавно с помощта на двигателя, без рязко подаване на газ и без изключване от скорост.
Райони около водоеми: Там е възможно внезапно и рязко образуване на гъста мъгла.
От институцията припомнят, че скоростта трябва винаги да е съобразена не само с ограниченията, но и с пътната настилка и поведението на другите водачи.
"Безопасността на пътя е споделена отговорност," заключват от ОДМВР – Варна в своето обръщение.
