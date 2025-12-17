  • Instagram
Президентът Радев продължава с консултациите утре

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

#Румен Радев

