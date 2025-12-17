Президентът Радев продължава с консултациите утре
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.
Още по темата:
- » ИТН при президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
- » Консултациите при президента продължават с БСП и ИТН
- » Радев продължава консултациите в сряда с „БСП – Обединена левица“ и ИТН
Коментирай
Най-четено от Политика
Остра атака на ИТН: ПП-ДБ забравиха кабинетите, в които ходеха12:15 12.12.2025 | Политика
Последно от Политика