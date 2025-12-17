Потребителската кошница поскъпна с 0,8% през ноември, кои храни отчитат най-голям скок

Стойностите на потребителската кошница през ноември тази година нараства с 0,8 % в сравнение с предходния месец октомври, съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

КНСБ организира наблюдение на 21 стоки, като 20 са хранителни продукти и един е нехранителен. Наблюдението през ноември е извършено в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.

Включени са и няколко основни допълнителни продукта, като лимони, закуски, минерална вода от 0, 500 мл. и чаша кафе от картонена чаша. „В периода от 13 до 15 ноември бяха наблюдавани цените в 28 области. Малката потребителска кошница (МПК) достига 112, 80 лв. през ноември и показва умерено повишаване от 0,8%“, каза Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Тя отбеляза, че през този период спрямо октомври краставиците нарастват с 12,6%, защото сега те са извън сезона. Освен това прави впечатление, че нараства цената на охладено пиле с 2,3% в рамките на един месец.

„С 0,7% нараства цената на хляба през ноември. Цените при кренвиршите нараства с 2,5%, въпреки че на стоковите борси има задържане на цените“, каза още Иванова.

Тя допълни, че при малките търговски обекти се запазва тенденцията да има по-ниски цени, като такъв пример е краве сиренето. „В малкия търговски обект средната цена на сиренето е 17,82 лв. или с 3,71 лв. по-ниска цена, отколкото в големите търговски обекти, където е 21,53 лв. В малките магазини цената на яйцата е с 37 стотинки по-ниска отколкото в големите вериги. При пилето, ориза и боба, с около 60 стотинки цената в малкия търговски обект е по-ниска“, отбеляза Виолета Иванова. В големите търговски обекти има увеличение на доматите с 3,4%, докато в малките обекти почти се задържат, допълни тя.

Сред стоките, които растат постепенно от юни до ноември, са хлябът и пилето, а цената на кафето е нараснала с 30 %

От представените резултати стана ясно, че за периода от юни до ноември цената на потребителската малка кошница е нараснала с 1,76 лв. „Като процентно нарастване на месечна база виждаме едно бавно, но отразяващо увеличение основно на няколко ключови стоки, като пилето, повече от 9%, хляба 4%, баничката със сирене 3,6% и кренвирши с 3,7%“, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Димитров обърна внимание на динамиката на цените на минералната вода и кафето за периода юни-ноември 2025 г. „Оказа се, че цената на кафето, което се продава в магазина, е нараснала с 30% - от под 1 лв. на 1,28 лв., което е сериозен ръст. Това е 60% инфлация. Цената на минералната вода е нараснала с 5% за шест месеца“, отбеляза той.

„Цената на хляб „Добруджа“ от 1 кг., спрямо месец юни, е нараснала с 4,2%, от 2,63 лв. е била през юни, а сега е 2,74 лв. през ноември. Другият впечатляващ за нас продукт, който бележи ръст в цената, е пилето, с близо 73 стотинки по-скъпо. Цената през юни е била 8,02 лв., а ноември достига 8,75 лв. или отчита за шест месеца 9,1% ръст. При кренвиршите има нарастване в цените за шест месеца с 3,7%, и от 12,60 лв. за 1 кг достига 13,07 лв. Краставиците за шест месеца е с 81 стотинки от 3,48 до 4,29 лв. При ябълките има 5% ръст в рамките на този шестмесечен период", каза Виолета Иванова.

Различия за периода юни-ноември 2025 г. бяха отбелязани между цените на едро и дребно. „Най-голям ръст се наблюдава при цената на едро и цената на дребно при краве сиренето. Цената на едро е около 12 лв., а на дребно достига до 19,38 лв. Тази цена е увеличена със 7,38 лв., има ръст от 64% увеличение“, посочи Иванова. Тя отбеляза и разлика в цените на някои стоки в различните региони в страната. „На дребно най-висока е цената на ориза в Бургас – 5,69 лв., а най-ниска е в Пазарджик - 4,30 лв. Разликата е близо 1,40 лв.“, каза още Виолета Иванова.