Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове

Народен представител от "ДПС-Ново Начало" без да е провокиран по никакъв начин се надвеси над мен и започна да ме обижда и да ме заплашва. Търпях го около 50 секунди и после се наложи да го отстраня. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който по-рано днес влезе в директен физически сблъскът с депутата от ''ДПС-Ново Начало" Гюнай Далоолу, предаде репортер на ФОКУС.

Василев отказа да сподели какви са били точните обиди, защото са "прекалено нелицеприятни''.

"Предполагам, че се е припознал в мое интервю, в което казвам, че такива, които не говорят български, са дюнерджии и дойде да ми търси сметка", каза той.

"Добре, че не влезна десният, че още щеше да спи", каза лидерът на МЕЧ и допълни, че те винаги са били хора на действията.

На въпрос дали това е подходящо поведение за народен представител, Василев отговори:

"А този депутат подходящ ли е да бъде в Народно събрание? Той е избран с купени цигански гласове. Всякакви методи срещу Пеевски и наглостта им са позволени".

