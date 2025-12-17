  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +2 / +9
Варна: +3 / +11
Сандански: +5 / +9
Русе: +2 / +3
Добрич: +1 / +9
Видин: +3 / +3
Плевен: +0 / +2
Велико Търново: +0 / +1
Смолян: -3 / +0
Кюстендил: +2 / +5
Стара Загора: +1 / +3

Дебора от Стара Загора празнува Коледа с ново гадже

  • Сподели в:
  • Viber
Дебора от Стара Загора празнува Коледа с ново гадже
A A+ A++ A

„Чувствам се толкова негова, че самата мисъл друг мъж да ме докосне ме отвращава“, призна Дебора Михайлова в силно емоционално послание за новото си гадже, което разтърси последователите ѝ.

Думите ѝ издават дълбока, почти обсебваща привързаност и ясно, категорично отхвърляне на всеки друг мъж. Младата брюнетка, която преди години стана жертва на брутално нападение от бившия си, което за малко не ѝ коства живота, днес е с нов мъж. Макар упорито да крие самоличността на новия си приятел, тя загатва за връзка, изпълнена с нежност, лоялност и силна емоционална връзка.

Дебора се похвали, че любимият ѝ не се разделя с гривна, на която е изобразен погледът ѝ – детайл, който тя определя като „по-интимен от всяко признание“.

"И най-голямото чудо — моето лично коледно чудо — беше, че той промени не само мен, а целия свят около мен. Родителите ми го приеха като човек, на когото могат да се доверят. Малкият ми брат го обожава… смее се с него, играят, и домът ни сякаш светва повече, когато той е там.", пише Дебора за новата си любов.


#Дебора

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите