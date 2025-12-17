Красимир Томов и Киара се разделиха със скандал за годежния пръстен

Участниците в риалити формата "Ергенът: Любов в рая" – Красимир Томов и поп-фолк певицата Киара, обявиха окончателната си раздяла в ефира на bTV тази сутрин. Двойката, която се сгоди на финала на предаването, разкри шокиращи подробности за края на отношенията си по време на гостуването в предаването "Преди обед".

Основната причина за напрежението се оказа годежният пръстен, който Красимир връчи на певицата в последния епизод.



"За пръстена, който ми даде, имаше предложения – 'Дай да го заложим, да го продадем и да си разделим парите'", заяви Киара, цитирана от LadyZone.bg.

Тя допълни, че това предложение е дошло веднага след края на снимките и е станало повод за първите съмнения относно искреността на партньора ѝ.

Размяна на обвинения

Красимир Томов реагира мигновено на обвиненията и отрече категорично твърденията на бившата си годеница.

"Аз съм готов да застана на детектор на лъжата за това за залагането на пръстена – такова нещо въобще не съм ти казвал", заяви Красимир Томов в студиото на "Преди обед".

Според неговата версия, разривът е настъпил поради финансови очаквания от страна на певицата. Той намекна, че Киара е търсила човек, който да финансира музикалната ѝ кариера.



"Не съм Краси Пайнера и не мога да ѝ продуцирам клиповете", коментира Томов, визирайки известния музикален продуцент.

Липса на комуникация

Освен финансовите спорове, двамата посочиха и сериозни проблеми в комуникацията като причина за раздялата. Киара разказа за случай, в който Красимир е изчезнал за цяла седмица, след като тя не е успяла да отговори на едно негово обаждане по време на работа.

"Реших аз да му звънна, той беше на морето с приятели. Тогава си казах – приключвам", сподели певицата.

В разговора беше засегната и темата за друга участничка в формата – Ана-Шермин, към която Красимир демонстрираше интерес по време на предаването. Томов призна, че може би е търсил черти на Шермин в Киара, което също е допринесло за краха на връзката им. Към момента и двамата са без партньори.