ПП-ДБ предлагат индексация на заплатите

От ПП-ДБ обявиха, че ще направят предложение преди второ четене на удължителния бюджет, което гарантира индексация на доходите, предаде репортер на NOVINI.BG.

Предлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата да има еднократна индексация към натрупаната инфлация към 31.12.2025 година. Това е във възможностите на бюджета", съобщи Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

Колко се очаква да е това увеличението, зависи от НСИ, стана ясно на брифинга.

Но Асен Василев мисли, че към 17 декември е била около 5%.