Камерите в тоалетните на 138. училище в София са иззети: Материалите се преглеждат от експерти

По информация на bTV записите от камерите в тоалетните на 138. Училище в София са иззети и материалите се преглеждат от експерти в отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.



Директорът на столичното училище е в ареста след скандал за поставени камери в тоалетна.

Александър Евтимов - директор на 138-мо училище, беше задържан снощи след сигнал за нерегламентирано поставяне на устройствата в учебното заведение.