Камерите в тоалетните на 138. училище в София са иззети: Материалите се преглеждат от експерти
По информация на bTV записите от камерите в тоалетните на 138. Училище в София са иззети и материалите се преглеждат от експерти в отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.
Директорът на столичното училище е в ареста след скандал за поставени камери в тоалетна.
Александър Евтимов - директор на 138-мо училище, беше задържан снощи след сигнал за нерегламентирано поставяне на устройствата в учебното заведение.
Още по темата:
- » Насладете се празнично пътуване с коледните влакчета в сърцето на София
- » В края на 2025-а обновените софийски тротоари ще са 200 дка
- » Повишени нива на фини прахови частици в София
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Съдии поискаха разследване срещу Сарафов19:30 11.12.2025 | Правосъдие
Тежък вандализъм на Централните гробища в София13:30 12.12.2025 | Криминални
Последно от Закон и ред