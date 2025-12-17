  • Instagram
Бойко Борисов: Последиците от удължителен бюджет са тежки

Бойко Борисов: Последиците от удължителен бюджет са тежки
Ясно ще кажа, ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Но за всички да е ясно, че последиците, които води всичко това, са тежки. Това каза в обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.


Той уточни и какви според него ще са последствията от удължителния закон за бюджета. "Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, както и над 100 хил. асистенти. А над 400 хил. млади семейства няма да получат добавките си. Всичко това си има име, казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", каза Борисов.


Бюджетната процедура отново скара народните представители

Припомняме, че тази сутрин беше гласувано народните представители да започнат работа с разглеждане на редовните бюджети на НЗОК и ДОО. Очакваше се като първа точка в работата на НС да се гледа удължителният закон за бюджета от тази година, с който държавата ни да влезе в 2026-а.

Той премина през комисии във вторник, след като преди това Министерският съвет го одобри и внесе в деловодството на парламента. На консултациите при президента от „БСП-Обединена левица“ съобщиха, че предложението за разглеждане на редовния бюджет е било тяхно.

Впоследствие обаче беше решено да не се разглежда редовният бюджет, а да се премине директно към закона за удължителния. Междувременно от БСП се обявиха твърдо за редовен бюджет, докато от ПП-ДБ призоваха за нови протести. От ГЕРБ-СДС още по-рано на брифинг пък бяха категорични - ще гласуват само за удължителен закон.

