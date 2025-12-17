Експерти: През март отиваме на нови избори

Категорично отиваме на избори. Около тази теза се обединиха политологът доц. Милен Любенов и комуникационният експерт Диана Дамянова в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Дамянова всички политически сили са съсредоточени върху това да стегнат електората си. Любенов е на мнение, че предизборната кампания вече е започнала.

„Протестите доведоха до вълна, която ще се отрази на електоралната конкуренция”, смята той.

Комуникационният експерт каза, че технически вотът може да бъде и на 1 февруари, но някой иска това да се случи през март. Според нея това е Румен Радев, а причината е да реши как да действа. Политологът също е на мнение, че изборите ще бъдат през март.

Кога можем да очакваме нови предсрочни избори?

„Най-голямата въпросителна е поведението на Радев, защото от консултациите, които той води, трудно може да се направят предположения за неговите намерения”, каза още Любенов.

Политологът изтъкна, че според проучване на „Алфа рисърч” 40% от запитаните биха подкрепили нова партия, като половината от тях са за потенциална формация на Румен Радев. Любенов каза още, че очаква отлив на избиратели на ГЕРБ.

Според Дамянова „Радев има проблем с някои корупционни сделки, които не бяха разяснени на народа”. И допълни, че не стана ясно защо е сключена сделката с „Боташ” при толкова недобри за България условия.

Любенов беше категоричен, че бюджетът не може да бъде приет в зала заради масовото недоволство на обществото. Дамянова пък е на мнение, че управляващите са се опитали да покажат как ПП-ДБ отхвърлят бюджет, който увеличава социалните плащания.