Сачева категорична: Удължителният бюджет ще бъде приет

Сачева категорична: Удължителният бюджет ще бъде приет
Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви категорично, че удължителният бюджет ще бъде приет, а редовният е бил вкаран заради БСП.

"Удължителният бюджет ще бъде прие най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет", заяви Сачева по време на брифинг.

"От 1 януари няма да бъдат увеличени заплатите на българските учители, лекари, 400 хиляди семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, над 100 хиляди лични асистенти ще има забавяне с плащанията, 750 хора с увреждания също са хвърлени в едно положение, в което не се знае какво ще стане с техните пари”, каза още Сачева.



По думите й те са длъжни да чуят гласовете на всички граждани.

“Нашите парламентарни групи не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие”, подчерта Сачева.

