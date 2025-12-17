Наталия Симеонова с нов любовен проект, подобен на "Море от любов"

Наталия Симеонова - лицето, оставило емоционален отпечатък в телевизионната история на България с „Море от любов“ и „Предай нататък“ се завръща, но по нов начин. Този път не пред камерата, а с интимен и сърдечен проект, наречен „От сърце“, пише flagman.bg.

Той няма да бъде телевизионно предаване, а услуга, която предлага създаване на персонализирани видеопослания за признание, любов, благодарност или прошка.



„Искам хората да изразяват чувства, които често остават неизречени“, споделя Наталия. Проектът дава възможност на всеки да направи специален жест към любим човек – половинка, дете, родител, приятел, колега или учител. Платформата вече стартира, а първите заявки са факт.

„От сърце“ предлага лично заснети видеа, поднесени с цветя, музика и послание, съобразено с конкретния повод. Наталия подчертава: „Това не е шоу. Това е личен момент, който се случва веднъж – и остава завинаги.“ Проектът е продължение на нейната емоционална природа и желанието ѝ да събира хората. „Всяка история, която съм разказвала, е минавала през сърцето ми. Сега просто искам да давам възможност на хората сами да разкажат своето“, казва водещата в обръщение към последователите си.



Наталия е убедена, че подобни изненади могат да оставят следа. Вече има първи клиент, чийто жест предстои да бъде реализиран – но засега името остава в тайна. Екипът ѝ подготвя букети, сценарии и послания с максимална дискретност и внимание.

Проектът идва в момент, в който личният живот на Наталия отново попада под светлината на прожекторите. След дългогодишна раздяла с музиканта Денис Ризов, от когото има дъщеря Виктория, Симеонова продължава да изразява уважение към миналото.

Неотдавна тя сподели, че благодарение на дъщеря им вече е американски гражданин.

„Вики ни направи американци“, написа тя с гордост. Личната ѝ история винаги е вълнувала медиите, но самата Наталия остава фокусирана върху мисията си – да създава мостове между хората чрез доброта и емоция. „Всяка изненада трябва да бъде различна, както сме различни всички ние“, казва тя.

Проектът „От сърце“ ще се развива динамично, обещава водещата. Възможностите ще се разширяват – нови теми, нови поводи и нови идеи. Засега обаче тя залага на личния подход, интимната атмосфера и професионалното изпълнение. Колко хора ще платят за подобна услуга – предстои да видим. Скептици не липсват, но Наталия вярва, че когато нещо е направено с любов, то винаги достига до сърцето.