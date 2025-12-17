ИТН при президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Трети ден държавният глава Румен Радев провежда срещи с представители на парламентарните групи. След консултациите по-рано с "БСП–Обединена левица" при него вече са и депутатите от "Има такъв народ".

От името на формацията са председателят на парламентарната група Тошко Йорданов, както и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.



"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам това, че вие сте тук и в една сложна ситуация, тъй като вие управление в оставка и като такова сте длъжни да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до идването на служебно правителство, ако стигнем дотам. В същото време мислите за вашата слеваща политическа позиция и роля на терена на политическите партии в България", с тези думи ги посрещна президентът и ги попита как вижат следващите си ходове, както и какъв е планът за бюджета на страната.

"Днес в парламента ще се гласува, надяваме се на две четения, само удължителният бюджет", посочи Тошко Йорданов от ИТН и допълни: "Това, което направихме ние като папламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше да стане ясно на всички български граждани кои са против него, защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, тъй като държавата, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Този бюджет бе провален от ПП-ДБ и днес просто искахме да стане ясно кой е против".

"Що се отнася за нова конфигурация... не е нужно човек да прави необосновани изказвания. Видимо в тази конфигурация, която е в момента парламентът, в тази политическа ситуация, която в момента се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране", допълни Йорданов.

Вчера държавният глава обсъди политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало", а в понеделник стартира с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.