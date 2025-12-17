  • Instagram
ГЕРБ и ИТН блъфирали за Бюджет 2026! Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес

ГЕРБ и ИТН блъфирали за Бюджет 2026! Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес
Деница Сачева разкри пред медиите, че ГЕРБ-СДС и ИТН днес са направили тест какво се случва в Народното събрание, предаде репортер на NOVINI.BG.


Удължителният бюджет ще бъде приет, но заради БСП вкарахме и редовния, обясни Деница Сачева.

"Удължителният бюджет ще бъде прие най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет", заяви тя и допълни"

"От 1 януари няма да бъдат увеличени заплатите на българските учители, лекари, 400 хил. семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, над 100 хил. лични асистенти ще има забавяне с плащанията, 750 хора с увреждания също са хвърлени в едно положение, в което не се знае какво ще стане с техните пари", напомни тя.

По думите й те са длъжни да чуват гласовете на всички граждани.

Нашите парламентарни групи не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие, подчерта Сачева.

Тя допълни, че Асен Василев продължава с хулиганските си прояви. "Бюджетът на България е почти 70% заплати, здравни и социални плащания. Той ще направи така, че гражданите да са още по объркани", заяви тя.

В зала ИТН и ГЕРБ ще подкрепят само удължителен бюджет, заяви от своя страна и Тошко Йорданов.

Всеки, който се почувства ощетен да задава въпроси на Асен Василев, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, както и на Румен Радев.

#Деница Сачева #Деница Сачева - ГЕРБ

