Нинова: Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история
Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно. Това написа в социалната мрежа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
По думите ѝ това е безотговорно и нагло.
"Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание", допълни тя.
Още по темата:
- » Нинова: Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление!
- » Корнелия Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния
- » Вижте шарана на Корнелия Нинова (ВИДЕО)
Коментирай
Най-четено от Политика
Остра атака на ИТН: ПП-ДБ забравиха кабинетите, в които ходеха12:15 12.12.2025 | Политика
Последно от Политика