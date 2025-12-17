  • Instagram
Нинова: Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история

Нинова: Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история
Такова безумие се случва за пръв път в нашата политическа история. Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно. Това написа в социалната мрежа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

По думите ѝ това е безотговорно и нагло.

"Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание", допълни тя.

# Корнелия Нинова

