Илиян Василев: Призовавам ПП - ДБ да напуснат парламента

"Управляващите не могат да си позволят да влязат в избори без бюджет – бюджет, който да послужи за масово купуване на гласове", пише политическият анализатор Илиян Василев в своя позиция в социалните мрежи. Според него твърденията за "победа на гражданите" са прибързани, а ситуацията изисква радикални действия от страна на опозицията.

Ролята на синдикатите и стратегията на изтощение

Василев отправя остри критики към ролята на профсъюзите в текущата политическа криза. Според него те са "отдавна изгубили реално обществено влияние" и в момента изпълняват поръчка на властта, като придават фалшиво социално измерение на бюджетния натиск.



"Истината е далеч по-цинична – касичките за партийната клиентела са празни, а механизмите за изборна корупция са блокирани", коментира анализаторът. Той подчертава, че приемането на държавния бюджет е въпрос на политическо оцеляване за управляващото мнозинство, а не грижа за доходите на населението.

Опасност от провокации

В своя анализ Илиян Василев предупреждава за две основни тактики, които властта прилага срещу недоволните граждани:

Изтощение: Разчита се на студеното време и наближаващите празници за намаляване на енергията на протестите.

Провокация: Целенасочено нагнетяване на напрежението с цел предизвикване на сблъсъци с органите на реда.

"Вкарваните сред протестиращите провокатори имат една задача – да предизвикат сблъсъци с полицията и жандармерията", предупреждава експертът. Целта е протестът да бъде дискредитиран и представен като вандалски акт пред широката общественост.



Илиян Василев отправи директен призив към коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) за незабавно напускане на Народното събрание. Според него оставането в пленарната зала само легитимира действията на "самозабравилото се мнозинство".

"С аргументи там вече не може да се промени нищо. Промяната в момента се случва единствено чрез натиска на улицата", категоричен е Василев.

Протести до Коледа

Анализаторът призовава за масово присъствие на протеста, насрочен за утре (18 декември). Той прогнозира дълга битка, която може да продължи и по време на коледните празници.

"Няма връщане назад. Време е за окончателно разчистване на модела", завършва своята позиция Илиян Василев.



Изявлението идва на фона на остри сблъсъци в парламента и призивите на лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Кирил Петков за национален протест срещу опитите за прокарване на "крадливи бюджети", по думите на бившия финансов министър.