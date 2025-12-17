Полина Паунова: Управляващите имат мнозинство да приемат какъвто искат бюджет

В пленарната зала днес се разигра безпрецедентен сценарий с внасянето на два държавни бюджета едновременно – т.нар. „удължителен закон“ и редовния бюджет за 2026 година, предложен от правителството в оставка. Ситуацията предизвика остра реакция от страна на ПП-ДБ, които обявиха протест за утре вечер, и поредица от политически обяснения от страна на мнозинството.

Журналистът от "Свободна Европа" Полина Паунова коментира ситуацията в социалните мрежи, като подложи на критика „дребните пиар ходове“ на партиите, които разполагат с реално мнозинство в парламента.



В своето изявление Деница Сачева от ГЕРБ и Тошко Йорданов от ИТН обясниха, че подкрепят само удължителния закон, но са вкарали за разглеждане и редовния бюджет с една конкретна цел – да покажат, че ПП-ДБ „не мислят за гражданите“. Според тях в редовния бюджет са заложени редица социални мерки и увеличения на заплати, които опозицията сега щяла да отхвърли.

"Прощавайте, ама това е комично", пише Полина Паунова в своя анализ. Тя проследява логиката на управляващото мнозинство и задава ключов въпрос: ако ГЕРБ, ИТН, БСП и фракцията на Делян Пеевски наистина са загрижени за доходите на хората, защо просто не гласуват бюджета на кабинета?

"Ако си политик и си напълно убеден, че дадено решение е правилно - вземи го. Тия дребни пр-ходчета: ние искаме да ви увеличим заплатите, но няма, щото ПП-ДБ не дават, са смешни", категорична е Паунова.

Кой носи отговорността?

Основният акцент в коментара на журналиста е върху факта, че ГЕРБ, ИТН и БСП, подкрепени от „ДПС - Ново начало“ на Делян Пеевски, разполагат с всички необходими гласове, за да приемат който и да е от двата варианта.



"Цялата отговорност за публичните финанси е тяхна. Защото тяхно е и мнозинството", подчертава Паунова. Според нея всички действия в момента са изцяло решение на това мнозинство:

Ако внесат бюджета и не го гласуват – това е тяхно решение.

Ако го гласуват – това е тяхно решение.

Ако приемат удължителния закон – това отново е тяхно решение.



Напрежението ескалира, след като по-рано днес председателят на парламента Рая Назарян (ГЕРБ) изненадващо предложи включването на редовните бюджети в дневния ред. Това решение бе подкрепено със 124 гласа от ГЕРБ-СДС, „ДПС - Ново начало“, БСП и ИТН.

В отговор съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев определи случващото се като опит да се прокара „крадлив бюджет“ и призова гражданите на протест пред Народното събрание утре, 18 декември, от 18:00 часа.

"Недомислените ПР-ходове в стил „ние искаме, но няма“ са плод на паника и са смешни. Защото: всичко е тяхно решение. С техните гласове. И с Делян Пеевски", завършва анализа си Полина Паунова.